Украина не ошибается в том, что побеждает в войне с РФ. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности 24 марта.

По словам Нуланд, Украина побеждает “казалось бы великие российские вооруженные силы” по трем причинам:

поддержки;

свободы;

правды.

Почему это происходит? Потому что у вас есть поддержка всего демократического мира. А также у вас есть две вещи, в которых Путин отказал своему народу: у вас есть правда и у вас есть свобода. Эти вещи неотъемлемы для того, чтобы доминировать в этой борьбе. Мы поддерживаем вас. Слава Украине! – Сказала Виктория Нуланд.

Также замгосударственного секретаря США по политическим вопросам заявила, что перед договоренностью о мирном соглашении должен прекратиться огонь в Украине. После этого, по ее словам, следует сформировать план вывода российских войск с территории нашего государства и восстановления Украины.

Фото: Under Secretary Victoria Nuland