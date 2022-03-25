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Факты / Украина

Нуланд назвала три признака, говорящих о победе Украины над РФ

Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Нуланд назвала три признака, говорящих о победе Украины над РФ

Украина не ошибается в том, что побеждает в войне с РФ. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности 24 марта.

По словам Нуланд, Украина побеждает “казалось бы великие российские вооруженные силы” по трем причинам:

  • поддержки;
  • свободы;
  • правды.

Почему это происходит? Потому что у вас есть поддержка всего демократического мира. А также у вас есть две вещи, в которых Путин отказал своему народу: у вас есть правда и у вас есть свобода. Эти вещи неотъемлемы для того, чтобы доминировать в этой борьбе. Мы поддерживаем вас. Слава Украине! – Сказала Виктория Нуланд.

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Также замгосударственного секретаря США по политическим вопросам заявила, что перед договоренностью о мирном соглашении должен прекратиться огонь в Украине. После этого, по ее словам, следует сформировать план вывода российских войск с территории нашего государства и восстановления Украины.

Фото: Under Secretary Victoria Nuland

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