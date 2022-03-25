Дуда ответил Москве ругательной польской поговоркой

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал намеки российской стороны о том, что военные действия российской армии могут не ограничиться только территорией Украины.

— Возможно, это будет не очень корректно, но есть в Польше такая пословица — нецензурная, правда: “не пугай, не пугай… (а то сам “наделаешь в штаны”), — процитировал он.

Вслух президент Польши произнес лишь цензурную часть фразы.

— Мы хотим жить в мире. Но мы должны быть готовы к тому, что кто-то может захотеть на нас напасть. Я уверяю, наше отечество настолько обширно, что место похоронить таких нападающих точно найдется, — заверил польский президент.

Дуда также призвал Москву прекратить бомбардировки жилых домов, в результате которых гибнет гражданское население.

Разбомбленный Киев, по его словам, местами очень напоминает польскую столицу Варшаву в 1944 году. Однако, по мнению Дуды, прекращение огня скорее сыграет на руку российской армии.

— Это им нужно время для перегруппировки. Если бы речь зашла о прекращении огня, то оно должно сопровождаться выводом российских войск. Нам важно, чтобы Россия сломала зубы о Украину и в будущем — перед тем, как напасть еще на кого-то или снова на Украину — заранее подумала дважды, — уверен он.

Ранее спикер правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Польша намерена представить свое предложение о введении миротворческой миссии в Украину на саммите НАТО, а также на заседании Европейского совета. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ заявил, что отправление миротворцев в Украину может привести к прямому столкновению между Россией и НАТО.