Польща не проситиме грошей у ЄС для утримання українських біженців та не займатиметься їх примусовим перерозподілом до інших європейських країн. Про це в інтерв’ю виданню Polska Times заявив віце-прем’єр та лідер правлячої партії Польщі “Право і Справедливість” Ярослав Качинський.

За його словами, першим правилом Польщі наразі є принцип “той, хто хоче тут залишитися, він залишається, а коли хоче піти, він іде”.

І друге правило – ми не йдемо на прохання. Звичайно, ми відчуваємо, що заслуговуємо на якусь допомогу, але не проситимемо. Ми — країна у чудовому стані, більш ніж утричі багатша, ніж на початку 1990-х років, і більш ніж утричі багатша за Україну, якщо рахувати на душу населення, — зазначив Качинський.

Він також додав, що його пропозиція про введення миротворців на територію України є цілком законною та відповідає міжнародному праву.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда прокоментував натяки російської сторони про те, що військові дії російської армії можуть не обмежитись лише територією України, лайливою приказкою.