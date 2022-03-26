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Факты / Украина

Под Киевом россияне обстреляли станцию Тарасовка: пострадал пассажир электрички

Валентина Летяк редактор ленты
Під Києвом росіяни обстріляли станцію Тарасівка

Российские войска 26 марта обстреляли станцию Тарасовка в Киевской области.

Под обстрел попала электричка сообщением Шепетовка-Киев, сообщил в соцсети председатель правления Укрзализныци Александр Камишин.

По его данным, пострадал один из пассажиров электрички – он травмировался разбитым оконным стеклом.

Під Києвом росіяни обстріляли станцію Тарасівка
Під Києвом росіяни обстріляли станцію Тарасівка
Під Києвом росіяни обстріляли станцію Тарасівка
Під Києвом росіяни обстріляли станцію Тарасівка
Под Киевом россияне обстреляли станцию Тарасовка: пострадал пассажир электрички / 3 фотографии

В Киеве и области с 20.00 26 марта до 7.00 28 марта комендантский час, поэтому в УЗ предупреждают об изменениях в графике движения пассажирских поездов.

В частности, в этот период доступ к железнодорожным вокзалам Киева, а также посадка на поезда будут разрешены только транзитным пассажирам, а также попавшим на вокзал до начала комендантского часа.

Сейчас известно, что из-за комендантского часа временно не будут курсировать рейсы Интерсити+ №715 и №743 из Киева во Львов. Рейс №717 в Перемышль будет курсировать по графику, посадка возможна в частности на промежуточных станциях.

Фото: Олександр Камишин

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