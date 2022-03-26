Российские войска 26 марта обстреляли станцию Тарасовка в Киевской области.

Под обстрел попала электричка сообщением Шепетовка-Киев, сообщил в соцсети председатель правления Укрзализныци Александр Камишин.

По его данным, пострадал один из пассажиров электрички – он травмировался разбитым оконным стеклом.

Под Киевом россияне обстреляли станцию Тарасовка: пострадал пассажир электрички / 3 фотографии

В Киеве и области с 20.00 26 марта до 7.00 28 марта комендантский час, поэтому в УЗ предупреждают об изменениях в графике движения пассажирских поездов.

В частности, в этот период доступ к железнодорожным вокзалам Киева, а также посадка на поезда будут разрешены только транзитным пассажирам, а также попавшим на вокзал до начала комендантского часа.

Сейчас известно, что из-за комендантского часа временно не будут курсировать рейсы Интерсити+ №715 и №743 из Киева во Львов. Рейс №717 в Перемышль будет курсировать по графику, посадка возможна в частности на промежуточных станциях.

Фото: Олександр Камишин