Російські війська 26 березня обстріляли станцію Тарасівка у Київській області.

Під обстріл потрапила електричка сполученням Шепетівка-Київ, повідомив у соцмережі голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин.

За його даними, постраждав один з пасажирів електрички – він травмувався розбитим віконним склом.

Під Києвом росіяни обстріляли станцію Тарасівка: постраждав пасажир електрички / 3 фотографии

У Києві та області з 20.00 26 березня до 7.00 28 березня комендантська година, тому в УЗ попереджають про зміни у графіку руху пасажирських поїздів.

Зокрема, в цей період до залізничних вокзалів Києва, а також посадка на потяги будуть дозволені тільки транзитним пасажирам, а також тим, хто потрапив на вокзал до початку комендантської години.

Наразі відомо, що через комендантську годину тимчасово не курсуватимуть рейси Інтерсіті+ №715 та №743 з Києва до Львова. Рейс №717 до Перемишля курсуватиме за графіком, посадка можлива зокрема на проміжних станціях.

Фото: Олександр Камишин