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Факти / Україна

Під Києвом росіяни обстріляли станцію Тарасівка: постраждав пасажир електрички

Валентина Летяк редакторка стрічки
Під Києвом росіяни обстріляли станцію Тарасівка

Російські війська 26 березня обстріляли станцію Тарасівка у Київській області.

Під обстріл потрапила електричка сполученням Шепетівка-Київ, повідомив у соцмережі голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин.

За його даними, постраждав один з пасажирів електрички – він травмувався розбитим віконним склом.

Під Києвом росіяни обстріляли станцію Тарасівка
Під Києвом росіяни обстріляли станцію Тарасівка
Під Києвом росіяни обстріляли станцію Тарасівка
Під Києвом росіяни обстріляли станцію Тарасівка
Під Києвом росіяни обстріляли станцію Тарасівка: постраждав пасажир електрички / 3 фотографии

У Києві та області з 20.00 26 березня до 7.00 28 березня комендантська година, тому в УЗ попереджають про зміни у графіку руху пасажирських поїздів.

Зокрема, в цей період до залізничних вокзалів Києва, а також посадка на потяги будуть дозволені тільки транзитним пасажирам, а також тим, хто потрапив на вокзал до початку комендантської години.

Наразі відомо, що через комендантську годину тимчасово не курсуватимуть рейси Інтерсіті+ №715 та №743 з Києва до Львова. Рейс №717 до Перемишля курсуватиме за графіком, посадка можлива зокрема на проміжних станціях.

Фото: Олександр Камишин

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