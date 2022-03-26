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Факты / Украина

В Славутиче оккупанты захватили больницу – туда направляются местные жители

Татьяна Забожко редактор ленты
В Славутиче оккупанты захватили больницу – туда направляются местные жители

Жители Славутича, которые 26 марта вышли на центральную площадь с мирной акцией протеста, направились к захваченной российскими военными местной больнице.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Александр Павлюк.

Предварительно известно, что оккупанты захватили также городского главу Юрия Фомичева.

Кроме того, они применили к митингующим светошумовые гранаты и открыли огонь в воздух, чтобы прекратить акцию протеста.

– Но жители не разошлись, а, наоборот, их стало еще больше. Колонна митингующих направилась к захваченной военными РФ больнице, – сообщил Александр Павлюк.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 31-е сутки.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Павлюк

Фото: Александр Павлюк

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