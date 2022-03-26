У Славутичі окупанти захопили лікарню – туди прямують місцеві жителі

Жителі Славутича, які 26 березня вийшли на центральну площу з мирною акцією протесту, рушили до захопленої російськими військовими місцевої лікарні.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Попередньо відомо, що окупанти захопили також міського голову Юрія Фомічева.

Крім того, вони застосували до мітингувальників світлошумові гранати та відкрили вогонь у повітря, щоб припинити акцію протесту.

– Але жителі не розійшлися, а, навпаки, їх стало ще більше. Колона мітингувальників рушила до захопленої військовими РФ лікарні, – повідомив Олександр Павлюк.

Міська рада в повному складі продовжує свою роботу, наголошують у Київській ОВА.

Мітинг у Славутичі почався о 09.00 26 березня. Заклик до людей вийти на центральну площу міста з українською символікою, “щоб показати тим, хто зайшов, свою позицію”, озвучили в Славутицькій міській раді від імені міського голови Юрія Фомічева.

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Джерело: Олександр Павлюк

Фото: Олександр Павлюк