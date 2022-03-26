В трех районах Сумской области продолжаются активные боевые действия. Об этом во время видеообращения 26 марта сообщил руководитель областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Напряженной остается ситуация в Конотопском, Ахтырском и Сумском районах.
– Продолжаются военные действия в Тростянецкой общине, обстрел пригорода Сум и бомбардировки Ахтырки. Последняя, к сожалению, терпит серьезные потери, – заметил Дмитрий Живицкий.
Но, несмотря ни на что, глава Сумской ОВА добавляет: имеет очень сдержанные оптимистичные личные прогнозы.
А еще просит руководителей общин и политиков очень осторожно подавать информацию.
– Не сообщайте непроверенную и несогласованную с областной военной администрацией информацию, иначе такие действия будут квалифицироваться как желание навредить проведению военных действий и мер по освобождению территорий, – предупредил Дмитрий Живицкий.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 31-е сутки.
За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Дмитрий Живицкий
Фото: Дмитрий Живицкий