В трех районах Сумской области продолжаются активные боевые действия. Об этом во время видеообращения 26 марта сообщил руководитель областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Напряженной остается ситуация в Конотопском, Ахтырском и Сумском районах.

– Продолжаются военные действия в Тростянецкой общине, обстрел пригорода Сум и бомбардировки Ахтырки. Последняя, ​​к сожалению, терпит серьезные потери, – заметил Дмитрий Живицкий.

Но, несмотря ни на что, глава Сумской ОВА добавляет: имеет очень сдержанные оптимистичные личные прогнозы.

А еще просит руководителей общин и политиков очень осторожно подавать информацию.

– Не сообщайте непроверенную и несогласованную с областной военной администрацией информацию, иначе такие действия будут квалифицироваться как желание навредить проведению военных действий и мер по освобождению территорий, – предупредил Дмитрий Живицкий.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 31-е сутки.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий