У трьох районах Сумської області тривають активні бойові дії. Про це під час відеозвернення 26 березня повідомив керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Напруженою залишається ситуація в Конотопському, Охтирському та Сумському районах.

– Тривають воєнні дії у Тростянецькій громаді, продовжується обстріл передмістя Сум та бомбардування Охтирки. Остання, на жаль, зазнає серйозних втрат, – зауважив Дмитро Живицький.

Та, попри все, очільник Сумської ОВА додає: має дуже стримані оптимістичні особисті прогнози.

А ще просить керівників громад та політиків дуже обережно та виважено подавати інформацію.

– Не повідомляйте неперевірену та непогоджену з обласною військовою адміністрацією інформацію , інакше такі дії кваліфікуватимуться як бажання нашкодити проведенню військових дій та заходів для звільнення територій, – попередив Дмитро Живицький.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 31-шу добу.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький