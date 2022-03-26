У трьох районах Сумської області тривають активні бойові дії. Про це під час відеозвернення 26 березня повідомив керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Напруженою залишається ситуація в Конотопському, Охтирському та Сумському районах.
– Тривають воєнні дії у Тростянецькій громаді, продовжується обстріл передмістя Сум та бомбардування Охтирки. Остання, на жаль, зазнає серйозних втрат, – зауважив Дмитро Живицький.
Та, попри все, очільник Сумської ОВА додає: має дуже стримані оптимістичні особисті прогнози.
А ще просить керівників громад та політиків дуже обережно та виважено подавати інформацію.
– Не повідомляйте неперевірену та непогоджену з обласною військовою адміністрацією інформацію , інакше такі дії кваліфікуватимуться як бажання нашкодити проведенню військових дій та заходів для звільнення територій, – попередив Дмитро Живицький.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 31-шу добу.
За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Дмитро Живицький
Фото: Дмитро Живицький