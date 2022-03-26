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Факты / Украина

Войска РФ в Славутиче и комендантский час: Павлюк о ситуации на Киевщине

Валентина Летяк редактор ленты
Олександр Павлюк

Глава Киевской ОВА, генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире национального телемарафона рассказал о ситуации в Славутиче, гуманитарных коридорах в области и объяснил, почему отменили удлиненный комендантский час.

– К сожалению, Славутич полностью изолирован, враг вошел в город. Был задержан городской голова, с 9 часов утра около 4 тыс. местных жителей провели митинг. Ситуация в городе стабильная. Относительно погибшего на митинге информацию проверяем, – отметил он.

По его словам, городской голова сейчас руководит гуманитарными вопросами, поскольку ситуация сложная – не хватает продуктов, средств гигиены, горючего, медикаментов.

Павлюк сказал, что планируется создание гуманитарного коридора из Славутича, а по Киевской области сегодня работает четыре зеленых коридора, в целом с 9 марта эвакуировали 65 тыс. жителей области.

Глава ОВА также объяснил, почему отменили удлиненный комендантский час в Киеве и области:

– Была определенная угроза действия диверсионных групп, но ситуация сейчас стабилизирована и нецелесообразно создавать излишнее социальное напряжение. Потому это решение изменили.

Войска РФ сегодня вошли в Славутич Киевской области. Жители города, чтобы выгнать захватчиков, вышли на мирный протест. Люди развернули большой флаг Украины и несколько раз спели гимн.

Россияне пытались разогнать митингующих, открывая огонь в воздух и швыряя в них светошумовые гранаты.

Также оккупанты по привычному сценарию похитили мэра Славутича Юрия Фомичева, однако вскоре освободили.

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