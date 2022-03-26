Голова Київської ОВА, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону розповів про ситуацію у Славутичі, гуманітарні коридори в області та пояснив, чому відмінили подовжену комендантську годину.

– На жаль, Славутич повністю ізольований, ворог зайшов у місто. Був затриманий міський голова, з 9 години ранку близько 4 тис. місцевих жителів провели мітинг. Ситуація у місті стабільна. Щодо загиблого на мітингу – інформацію перевіряємо, – наголосив він.

За його словами, наразі міський голова керує гуманітарними питаннями, оскільки ситуація складна – не вистачає продуктів, засобів гігієни, пального, медикаментів.

Павлюк сказав, що планується створення гуманітарного коридору зі Славутича, а по Київській області сьогодні працює чотири зелені коридори, загалом з 9 березня евакуювали 65 тис. жителів області.

Голова ОВА також пояснив, чому скасували подовжену комендантську годину у Києві та області:

– Була певна загроза щодо дії диверсійних груп, але ситуація наразі стабілізована і не має доцільності створювати зайву соціальну напругу. Тому це рішення змінили.

Війська РФ сьогодні зайшли до Славутича Київської області. Жителі міста, щоб вигнати загарбників, вийшли на мирний протест. Люди розгорнули великий прапор України та кілька разів заспівали гімн.

Росіяни намагалися розігнати мітингувальників, відкриваючи вогонь у повітря та жбурляючи у них світлошумові гранати.

Також окупанти за звичним сценарієм викрали мера Славутича Юрія Фомічева, проте згодом звільнили.