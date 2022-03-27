Во время одной из вражеских атак на Ровенщину была повреждена нефтебаза в городе Дубно.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

— Сегодня в Ровенской области звучали две воздушные тревоги. Во время первой Вооруженные силы Украины сбили вражеский дрон. Во время второй, к сожалению, ракета попала в нефтебазу города Дубно, – сообщил он.

Виталий Коваль отдельно сообщил, что специалисты устанавливают нанесенный ущерб, поэтому жителям области следует оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Отсутствует информация о погибших или пострадавших.

Ранее сегодня оккупанты нанесли ракетный удар в районе Львова, в результате чего были ранены пять человек и начался пожар на инфраструктурном объекте, где хранилось топливо.

Впоследствии во Львове прогремели другие взрывы, в результате которых были также повреждены объекты инфраструктуры. О жертвах не сообщается.

Фото: Виталий Коваль

Источник: Виталий Коваль