Під час однієї з ворожих атак на Рівненщину було пошкоджено нафтобазу у місті Дубно.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

– Сьогодні на Рівненщині лунали дві повітряні тривоги. Під час першої Збройні сили України збили ворожий дрон. Під час другої, на жаль, ракета влучила в нафтобазу міста Дубно, – повідомив він.

Віталій Коваль окремо повідомив, що фахівці встановлюють завдані збитки, тому жителям області варто залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Наразі відсутня інформація про загиблих чи постраждалих.

Згодом в Укрзалізниці повідомили, що внаслідок пожежі через потрапляння ракети російських окупантів у нафтобазу в Дубно, низка пасажирських поїздів прямуватимуть із затримкою на безпечній відстані.

Мова йде насамперед про поїзди сполученням Івано-Франківськ – Кременчук та Львів – Полтава.

– Час затримки – до 2 годин, але можливі оперативні зміни. Зберігаємо спокій та їдемо далі, – йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні окупанти завдали ракетного удару в районі Львова, внаслідок чого були поранені п’ять осіб та розпочалась пожежа на інфраструктурному об’єкті, де зберігалось паливо.

Згодом у Львові пролунали інші вибухи, внаслідок яких були також пошкоджені об’єкти інфраструктури. Про жертв не повідомляється.

Фото: Віталій Коваль

Джерело: Віталій Коваль, Укрзалізниця