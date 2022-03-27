В освобожденные Тростянец и Боромлю Сумской области, как только военные предоставили разрешение, выехали гуманитарные грузы.

Людям привезли медикаменты первой необходимости, жизненно важные лекарства, продуктовые наборы, предметы гигиены, детское питание и подгузники, сообщает руководитель областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Поскольку связи в Тростянце почти нет, 27 марта жителей будут информировать о раздаче гуманитарной помощи с помощью громкоговорителей спасатели, которые будут ездить по городу на машинах.

– Вместе с капелланом и местными волонтерами будем раздавать гуманитарную помощь тем, кто в этом больше нуждается, – заметил Дмитрий Живицкий.

Также 27 марта эвакуируют в более безопасные места оставшихся без жилья и вывезут раненых, которым нужна помощь врачей.

В настоящее время, отмечает руководитель Сумской ОВА, многие объекты в Тростянце, в частности больница, остаются заминированными.

– Призываю всех жителей быть максимально осторожными и сообщать о подозрительных предметах военным, – отмечает Дмитрий Живицкий.

Энергетики, коммунальщики и представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям полноценно приступят к работе после разминирования территории общин.

– В Тростянце живет мой родной дядя. Я до сих пор не знаю, что с ним… – сказал в завершение глава областной военной администрации.

В освобожденные Тростянец и Боромлю прибыли гуманитарные грузы / 9 фотографий

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Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий