На глазах шестилетнего сына: под Киевом чеченцы расстреляли молодых супругов из Ирпеня

Семья погибших супругов под Киевом планирует подать в суд, чтобы найти военных преступников РФ, расстрелявших гражданский автомобиль возле села Мрия. Молодые отец и мать погибли от вражеских шаров на глазах своего маленького сына.

Видео с дрона, опубликованного немецким телеканалом ZDF, было снято 7 марта.

На кадрах заметно, как с запада (в направлении Мрии) двигаются автомобили группы мирных жителей. В какой-то момент колонна оказывается под обстрелом с правой стороны дороги, где можно заметить российский танк с надписью V.

Безоружный мужчина выходит из машины с поднятыми руками и уже через мгновение падает. Вместе с ним в автомобиле ехали его жена, сын и кума. Жена в результате обстрела также погибла: она успела прикрыть собой шестилетнего сына.

Что известно о семье

Выяснилось, что погибший мужчина вместе с семьей пытался эвакуироваться из Ирпеня. Через десять дней молодые супруги Максим и Ксения Иовенко должны были праздновать 32-й день рождения мужа.

Анонимно с журналистами пообщался отец погибшего Максима. Мужчина рассказал, какими были последние слова его сына.

– После выстрелов машина заглохла. Он (Максим – Ред.) открыл дверь, вышел из машины, поднял руки вверх и начал кричать, что в машине – ребенок, чтобы не стреляли.

После расстрела чеченские солдаты оттащили убитого мужчину от машины, а его маленького сына и кума под дулами автоматов отвели на заправку, а затем — к яме за территорией заправки. Постояв там несколько минут, террористы отпустили женщину с ребенком.

В настоящее время шестилетний мальчик находится в безопасном месте. Его крестная мама находится в больнице с ранениями и психологическим расстройством.

Что будет дальше

По словам репортера Арндта Гинцеля, достаточно доказательств, что это были именно чеченские солдаты.

– Мы не знаем точно, кто стрелял в мужчину, но выстрелы были произведены с того места, где стоял вражеский танк, – заверил репортер.

Немецкий журналист констатирует: российские солдаты понимали, что погибший водитель и его жена не представляли для них никакой опасности, было очевидно и то, что это двигавшиеся колонной гражданские жители они просто хотели покинуть город.

На лобовом стекле автомобиля была надпись на бумаге – ДЕТИ.

Пока известно, что семья пострадавших будет готовить судебный иск по факту того, что зафиксировал военный дрон. Достоверность видео уже подтверждена.