На очах шестирічного сина: під Києвом чеченці розстріляли молоде подружжя з Ірпеня

Родина загиблого подружжя під Києвом планує подати до суду, аби знайти військових злочинців РФ, які розстріляли цивільний автомобіль біля села Мрія. Молоді батько та матір загинули від ворожих куль на очах свого маленького сина.

Відео із дрону, який опублікував німецький телеканал ZDF, було знято 7 березня.

На кадрах помітно, як із заходу (у напрямку Мрії) рухаються автомобілі групи мирних мешканців. Якоїсь миті колона опиняється під обстрілом з правого боку дороги, де можна помітити російський танк із написом V.

Беззбройний чоловік виходить із машини з піднятими руками і вже за мить падає. Разом із ним в автомобілі їхали його дружина, син та кума. Дружина внаслідок обстрілу також загинула: вона встигла прикрити собою шестирічного сина.

Що відомо про родину

З’ясувалося, що загиблий чоловік разом із родиною намагався евакуюватися з Ірпеня. За десять днів молоде подружжя Максим та Ксенія Іовенки мали святкувати 32-ий день народження чоловіка.

Анонімно із журналістами поспілкувався батько загиблого Максима. Чоловік розповів, якими були останні слова його сина.

– Після пострілів машина заглохла. Він (Максим – Ред.) відкрив двері, вийшов з машини, підняв руки догори і почав кричати, що у машині – дитина, щоб не стріляли.

Після розстрілу чеченські солдати відтягнули вбитого чоловіка від машини, а його маленького сина та куму під дулами автоматів відвели на заправку, а згодом – до ями за територією заправки. Постоявши там декілька хвилин, терористи відпустили жінку з дитиною.

Наразі шестирічний хлопчик перебуває у безпечному місці. Його хрещена мама перебуває у лікарні з пораненнями та психологічниим розладом.

Що буде далі

За словами репортера Арндта Гінцеля, є достатньо доказів, що це були саме чеченські солдати.

– Ми не знаємо точно, хто стріляв у чоловіка, але постріли були здійснені з того місця, де стояв ворожий танк, – запевнив репортер.

Німецький журналіст констатує: російські солдати розуміли, що загиблий водій та його дружина не становили для них жодної небезпеки, було очевидно і те, що це цивільні мешканці, які рухалися колоною, вони просто хотіли покинути місто.

На лобовому склі автомобіля був напис на папері – ДІТИ.

Наразі відомо, що родина постраждалих готуватиме судовий позов за фактом того, що зафіксував військовий дрон. Достовірність відео вже підтверджено.