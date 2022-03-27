У Маріуполі зараз ситуація вкрай важка, але контрольована. Рано чи пізно відбудеться деблокада міста і ця операція буде успішною.

Про це розповів Герой України, командир полку Азов Денис Прокопенко в інтерв’ю Дмитру Гордону. За його словами, полк тримає оборону міста.

– На цей час в Маріуполі ситуація вкрай важка, але контрольована. Ми триматимемо його до останнього. Віримо і знаємо, що рано чи пізно відбудеться деблокада. Я не хочу розповідати зараз багато військових таємниць. Над цим працює і вище військово-політичне керівництво. Однозначно буде успіх у цієї операції, і ми вистоїмо, – заявив командир.

Також він наголосив, що бійці Азова не втомлюються палити ворожі танки, знищувати ворожу піхоту, яка втрачає сили з кожним днем, а наступальні темпи її згасають.

– Противник намагається постійно вводити в бій нові резерви, але постійно отримує по зубах від наших підрозділів, масово здається в полон, не бажає йти вперед. Вони холодні, голодні, голі, босі і не мають абсолютно ніякого бажання воювати, – розповів Прокопенко.

Попри переважаючі сили противника, бійці полку намагаються проводити успішні операції, проводити контратаку і не сидіти в глухій обороні, намагаються нав’язувати свою ініціативу для того, щоб погіршити становище противника.

– Вже другий тиждень ведуться міські бої, ми намагаємося контролювати ситуацію в повному обсязі і тримаємо все на контролі. І з кожним днем відправляємо в пекло все більше і більше окупантів, які намагаються захопити будинок, вулицю. Вибиваємо їх назад. І Маріуполь буде українським, – наголосив він.

Прокопенко додав, що кількість жертв серед мирного населення щоденно зростає. Необхідно залучати міжнародні гуманітарні місії, щоб розкрити усі військові злочини РФ в Україні.

Командир полку Азов нагадав, що з початку війни жоден гуманітарний конвой не дійшов до Маріуполя. Вороги блокують його, щоб приховати сліди злочинів.

Джерело: Дмитро Гордон

Фото: Маріупольська міська рада