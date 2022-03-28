За прошедшие сутки в зоне операции Объединенных сил подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали семь пожаров, возникших из-за обстрелов гражданской инфраструктуры российскими военными.

Для ликвидации последствий боевых действий спасатели совершили 25 выездов. На местах было обнаружено 55 взрывоопасных предметов.

Пиротехнические расчеты работали в:

Донецкой области – в Покровске, Максимилиановке, Игнатовке, Авдеевке, Петропавловке, Нью-Йорке, Нелиповке.

Луганской области – в Лисичанске.

Без электроснабжения остается насосная станция третьего подъема канала Северский Донец – Донбасс.

Без воды – 37 923 человека – в Торецке, Зализном, Северном, Южном, Щербиновке, а также 12 детских садов, 15 учреждений общего среднего образования, 12 больниц, один территориальный центр социального обслуживания, 18 котельных в Торецке и Северном.

Из-за остановки пяти котельных без теплоснабжения осталось 77 домов, 4 899 жителей.

Спасатели подвезли воду в Лисичанск и Золотой-2 и гуманитарную помощь в Северодонецк, Орехово и Лисичанск.

За 27 марта удалось эвакуировать 19 человек из Новогродовки, Авдеевки и Очеретиного Донецкой области и 513 человек из Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Попасной Луганской области.

Всего с 24 февраля в Луганской области было эвакуировано около 15 463 человек, а в Донецкой области – около 5 839 человек.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 33-е сутки.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС