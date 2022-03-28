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Факти / Україна

Через обстріли росіян сталось сім пожеж в зоні ООС

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Пожежі через обстріли в зоні ООС

Упродовж минулої доби в зоні операції Об’єднаних сил підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій ліквідували сім пожеж, що виникли через обстріли цивільної інфраструктури російськими військовими.

Для ліквідації наслідків бойових дій рятувальники здійснили 25 виїздів. На місцях було виявлено 55 вибухонебезпечних предметів.

Піротехнічні розрахунки працювали в:

  • Донецькій області – у Покровську, Максимильянівці, Гнатівці, Авдіївці, Петропавлівці, Нью-Йорку, Неліпівці.
  • Луганській області – у Лисичанську.

Без електропостачання залишається насосна станція третього підйому каналу Сіверський Донець – Донбас.

Без води – 37 923 людей – у Торецьку, Залізному, Північному, Південному, Щербинівці, а також 12 дитячих садочків, 15 закладів загальної середньої освіти, 12 лікарень, один територіальний центр соціального обслуговування, 18 котелень у Торецьку та Північному.

Через зупинку п’яти котелень без теплопостачання залишилось 77 будинків, 4 899 жителів.

Рятувальники підвезли воду до Лисичанська та Золотого-2 та гуманітарну допомогу до Сєвєродонецька, Оріхового та Лисичанська.

Упродовж 27 березня вдалося евакуювати 19 осіб із Новогродівки, Авдіївки та Очеретиного Донецької області та 513 осіб із Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька та Попасної Луганської області.

Усього з 24 лютого в Луганській області евакуювали близько 15 463 осіб, а в Донецькій області – близько 5 839 осіб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 33-тю добу.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС

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