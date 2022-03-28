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Факты / Украина

Корабли РФ вывели в закрытый район Черного моря для возможного ракетного удара — Генштаб

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Корабли РФ вывели в закрытый район Черного моря для возможного ракетного удара — Генштаб

Россия вывела часть кораблей Черноморского флота в закрытый район. Есть угроза ракетного удара по территории Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в социальных сетях.

— Корабельный состав Черноморского флота РФ выполняет задачи в определенных районах Черноморской и Азовской операционных зон. Отдельные корабли вышли в закрытый район, вероятно, с целью нанесения ракетных ударов по объектам на территории Украины, — отметили в Генштабе.

Также продолжается подготовка и перемещение дополнительных подразделений Вооруженных сил РФ для ведения боевых действий на территории Украины.

По имеющейся информации, запланирована отправка военной техники и 150 военнослужащих из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (пункт постоянной дислокации город Владивосток).

Сформировано подразделение 14-й отдельной бригады специального назначения Восточного военного округа (пункт постоянной дислокации город Хабаровск), сроки готовности к командировке – май текущего года.

В Генштабе добавили, что основные усилия противник сосредотачивает на удержании занятых рубежей и подготовке к возобновлению наступательных действий.

Отмечается перегруппировка с целью наращивания наступательных возможностей для выполнения задачи по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей. При этом противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Pixabay

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