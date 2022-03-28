Росія вивела частину кораблів Чорноморського флоту в закритий район. Є загроза ракетного удару по території України.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України у соціальних мережах.
– Корабельний склад Чорноморського флоту РФ виконує завдання у визначених районах Чорноморської та Азовської операційних зон. Окремі кораблі вийшли у закритий район, ймовірно, з метою завдання ракетних ударів по об’єктах на території України, – зазначили у Генштабі.
Також триває підготовка та переміщення додаткових підрозділів збройних сил РФ для ведення бойових дій на території України.
За наявною інформацією, заплановано відправку військової техніки та 150 військовослужбовців зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту (пункт постійної дислокації – місто Владивосток).
Сформовано підрозділ 14-ї окремої бригади спеціального призначення Східного військового округу (пункт постійної дислокації місто Хабаровськ), строки готовності до відрядження – травень поточного року.
У Генштабі додали, що основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та підготовці до відновлення наступальних дій.
Відзначається перегрупування з метою нарощування наступальних спроможностей для виконання завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької й Луганської областей. При цьому противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.