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Факти / Україна

Кораблі РФ вивели у закритий район Чорного моря для можливого ракетного удару – Генштаб

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Кораблі РФ вивели у закритий район Чорного моря для можливого ракетного удару – Генштаб

Росія вивела частину кораблів Чорноморського флоту в закритий район. Є загроза ракетного удару по території України.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України у соціальних мережах.

– Корабельний склад Чорноморського флоту РФ виконує завдання у визначених районах Чорноморської та Азовської операційних зон. Окремі кораблі вийшли у закритий район, ймовірно, з метою завдання ракетних ударів по об’єктах на території України, – зазначили у Генштабі.

Також триває підготовка та переміщення додаткових підрозділів збройних сил РФ для ведення бойових дій на території України.

За наявною інформацією, заплановано відправку військової техніки та 150 військовослужбовців зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту (пункт постійної дислокації – місто Владивосток).

Сформовано підрозділ 14-ї окремої бригади спеціального призначення Східного військового округу (пункт постійної дислокації місто Хабаровськ), строки готовності до відрядження – травень поточного року.

У Генштабі додали, що основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та підготовці до відновлення наступальних дій.

Відзначається перегрупування з метою нарощування наступальних спроможностей для виконання завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької й Луганської областей. При цьому противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Pixabay

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