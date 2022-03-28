Словакия наградила украинского лидера Владимира Зеленского государственной премией имени Александра Дубчека.

Об этом проинформировал премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

– Словакия наградила Владимира Зеленского государственной премией Александра Дубчека – словацким символом свободы и надежды, – отметил Хегер.

Он также сравнил нынешние действия Кремля в Украине с тем, что делал Советский Союз в 1968 году в Чехословакии, в которую тогда вторглись советские войска.

– Путин решил повторить в Украине то, что Советский Союз сделал в 1968 году в Чехословакии. Он использует военную силу, чтобы подавить человеческое стремление к демократии – это неприемлемо! – подчеркнул Хегер.

Во время церемонии награду вручили чрезвычайному и полномочному послу Украины в Словакии Юрию Мушке.

#Slovakia awarded @ZelenskyyUa w/ a #StateAward of Alexander #Dubček — ????????symbol of #freedom & #hope. Putin decided to repeat in???????? what the Soviet Union had done in 1968 in Czechoslovakia. He’s been using military power to suppress human desire for #democracy-this is unacceptable! pic.twitter.com/7zyWVBA8wu — Eduard Heger (@eduardheger) March 27, 2022

Следует отметить, что Александер Дубчек был чехословацким политическим деятелем, первым секретарем коммунистической партии Чехословакии. Дубчек стал инициатором кампании политической либерализации в стране, известной под названием Пражская весна. Она продолжалась с начала января по 20 августа 1968 года и заключалась в децентрализации власти, допуске рабочих к власти, либерализации масс-медиа и т.д.

Это все шло вразрез с политикой СССР. Поэтому 21 августа 1968 года советские войска вторглись в страну и оккупировали ее. Это был конец Пражской весны.

Дубчека арестовывали, а затем исключили из компартии. Для Словакии он стал символом стремления к свободе.

Следует отметить, что это не первая награда, которой с начала полномасштабной войны в Украине был удостоен Владимир Зеленский. Так, президента Украины уже наградили медалью Свободы Рональда Рейгана.

Кроме того, Зеленскому присвоили титул Человека года 2021 в Польше.

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Источник: Эдуард Хегер

Фото: Эдуард Хегер