Словакия наградила украинского лидера Владимира Зеленского государственной премией имени Александра Дубчека.

Об этом проинформировал премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Он также сравнил нынешние действия Кремля в Украине с тем, что делал Советский Союз в 1968 году в Чехословакии, в которую тогда вторглись советские войска.

Во время церемонии награду вручили чрезвычайному и полномочному послу Украины в Словакии Юрию Мушке.

#Slovakia awarded @ZelenskyyUa w/ a #StateAward of Alexander #Dubček — ????????symbol of #freedom & #hope. Putin decided to repeat in???????? what the Soviet Union had done in 1968 in Czechoslovakia. He’s been using military power to suppress human desire for #democracy-this is unacceptable! pic.twitter.com/7zyWVBA8wu

— Eduard Heger (@eduardheger) March 27, 2022