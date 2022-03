Словаччина нагородила українського лідера Володимира Зеленського державною премією імені Александра Дубчека.

Про це поінформував прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер.

Він також порівняв нинішні дії Кремля в Україні з тим, що робив Радянський Союз у 1968 році у Чехословаччині, в яку тоді вторглися радянські війська.

Під час церемонії нагороду вручили надзвичайному і повноважному послу України у Словаччині Юрію Мушці.

#Slovakia awarded @ZelenskyyUa w/ a #StateAward of Alexander #Dubček – ????????symbol of #freedom & #hope. Putin decided to repeat in???????? what the Soviet Union had done in 1968 in Czechoslovakia. He’s been using military power to suppress human desire for #democracy-this is unacceptable! pic.twitter.com/7zyWVBA8wu

— Eduard Heger (@eduardheger) March 27, 2022