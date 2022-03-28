Словаччина нагородила українського лідера Володимира Зеленського державною премією імені Александра Дубчека.

Про це поінформував прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер.

– Словаччина нагородила Володимира Зеленського державною премією Александра Дубчека – словацьким символом свободи та надії, – зазначив Хегер.

Він також порівняв нинішні дії Кремля в Україні з тим, що робив Радянський Союз у 1968 році у Чехословаччині, в яку тоді вторглися радянські війська.

– Путін вирішив повторити в Україні те, що Радянський Союз зробив у 1968 році у Чехословаччині. Він використовує військову силу, щоб придушити людське прагнення до демократії – це неприйнятно! – наголосив Хегер.

Під час церемонії нагороду вручили надзвичайному і повноважному послу України у Словаччині Юрію Мушці.

#Slovakia awarded @ZelenskyyUa w/ a #StateAward of Alexander #Dubček – ????????symbol of #freedom & #hope. Putin decided to repeat in???????? what the Soviet Union had done in 1968 in Czechoslovakia. He’s been using military power to suppress human desire for #democracy-this is unacceptable! pic.twitter.com/7zyWVBA8wu — Eduard Heger (@eduardheger) March 27, 2022

Варто зазначити, що Александер Дубчек був чехословацьким політичним діячем, першим секретарем комуністичної партії Чехословаччини. Дубчек став ініціатором кампанії політичної лібералізації в країні, відомої під назвою Празька весна. Вона тривала з початку січня по 20 серпня 1968 року й полягала в децентралізації влади, допуску робітників до влади, лібералізації мас-медіа тощо.

Це все йшло врозріз з політикою СРСР. А тому 21 серпня 1968 року радянські війська вторглися до країни та окупували її. Це був кінець Празької весни.

Дубчека арештовували, а згодом виключили з компартії. Для Словаччини він став символом прагнення до свободи.

Варто зазначити, що це не перша нагорода, якої від початку повномасштабної війни в Україні був удостоєний Володимир Зеленський. Так, президента України вже нагородили медаллю Свободи Рональда Рейгана.

Крім того, Зеленському присвоїли титул Людини року 2021 у Польщі.

Читайте Президента Зеленського та народ України хочуть висунути на Нобелівську премію миру

Джерело: Едуард Хегер

Фото: Едуард Хегер