Словаччина нагородила українського лідера Володимира Зеленського державною премією імені Александра Дубчека.
Про це поінформував прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер.
– Словаччина нагородила Володимира Зеленського державною премією Александра Дубчека – словацьким символом свободи та надії, – зазначив Хегер.
Він також порівняв нинішні дії Кремля в Україні з тим, що робив Радянський Союз у 1968 році у Чехословаччині, в яку тоді вторглися радянські війська.
– Путін вирішив повторити в Україні те, що Радянський Союз зробив у 1968 році у Чехословаччині. Він використовує військову силу, щоб придушити людське прагнення до демократії – це неприйнятно! – наголосив Хегер.
Під час церемонії нагороду вручили надзвичайному і повноважному послу України у Словаччині Юрію Мушці.
#Slovakia awarded @ZelenskyyUa w/ a #StateAward of Alexander #Dubček – ????????symbol of #freedom & #hope. Putin decided to repeat in???????? what the Soviet Union had done in 1968 in Czechoslovakia. He’s been using military power to suppress human desire for #democracy-this is unacceptable! pic.twitter.com/7zyWVBA8wu
— Eduard Heger (@eduardheger) March 27, 2022
Варто зазначити, що Александер Дубчек був чехословацьким політичним діячем, першим секретарем комуністичної партії Чехословаччини. Дубчек став ініціатором кампанії політичної лібералізації в країні, відомої під назвою Празька весна. Вона тривала з початку січня по 20 серпня 1968 року й полягала в децентралізації влади, допуску робітників до влади, лібералізації мас-медіа тощо.
Це все йшло врозріз з політикою СРСР. А тому 21 серпня 1968 року радянські війська вторглися до країни та окупували її. Це був кінець Празької весни.
Дубчека арештовували, а згодом виключили з компартії. Для Словаччини він став символом прагнення до свободи.
Варто зазначити, що це не перша нагорода, якої від початку повномасштабної війни в Україні був удостоєний Володимир Зеленський. Так, президента України вже нагородили медаллю Свободи Рональда Рейгана.
Крім того, Зеленському присвоїли титул Людини року 2021 у Польщі.
Джерело: Едуард Хегер
Фото: Едуард Хегер