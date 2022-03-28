О том, что украинскими воинами в Харьковской области был сбит многоцелевой истребитель Су-35 ВВС РФ, рассказал в своем в Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко. Он же опубликовал видео с места крушения. По словам Геращенко, это случилось еще 24 марта 2022 года.

Хотя, отметим, официального подтверждения этому еще не было.

Что представляет собой истребитель СУ-35 ВВС РФ. Каковые его технические характеристики. Чем он отличается от истребителя СУ-27, который сегодня состоит на вооружении у ВСУ.

С этими и другими вопросами попытались разобраться эксперты авторитетного специализированного издания Military Watch.

— После резкого ухудшения российско-украинских отношений в 2014 году в результате Революции Достоинства, в Киеве все чаще поднимались вопросы относительно способности ВВС Украины для борьбы с современными российскими боевыми самолетами в случае эскалации боевых действий, — отмечают эксперты.

По их словам, Украина с 2014 года стремилась увеличить количество боевых самолетов, находящихся на ее вооружении. И хотя военно-воздушные силы страны считались одними из пяти крупнейших в мире после распада Советского Союза, из-за доли унаследованного количества вооружений их состояние впоследствии резко ухудшилось.

Даже после серьезных инвестиций в украинские ВВС, на сегодня насчитывается лишь около 84 истребителей по сравнению с более чем 1 000 в начале 1990-х годов.

Четырнадцать из них представляют собой более старые варианты специализированной ударной платформы Су-24М с очень ограниченными возможностями ведения огня. Остальные – это два дивизиона примерно по 17 истребителей МиГ-29 и Су-27 в каждом.

Су-27 считался самым боеспособным истребителем, имеющимся на вооружении ВВС любой страны во время холодной войны и представлял собой тяжелый самолет для завоевания превосходства в воздухе с очень большой дальностью полета, большой полезной нагрузкой и мощным для своего времени набором датчиков, который предназначался исключительно для советских ВВС.

Общей проблемой ВСУ является нехватка вооружения, что особенно актуально для ВВС, где Су-27 советской постройки, вооруженные боеприпасами советских времен, остаются их наиболее боеспособными активами.

В то время как Россия изначально планировала к середине 2020-х годов выставить на вооружение совершенно новый постсоветский самолет в качестве основного истребителя для завоевания превосходства в воздухе. Речь шла об истребителе-невидимке Су-57.

Однако задержки с программой, в основном из-за нехватки бюджетов, вынудили РФ полагаться на сильно модернизированную производную от Су-27 истребитель Су-35, который поступил на вооружение в 2014 году.

Несмотря на то, что основан на той же конструкции Flanker, Су-35 остается значительно более способным истребителем во всех областях характеристик, благодаря почти 30-летним исследованиям и разработкам.

Технические характеристики Су-35

более легкий и прочный планер с использованием композитных материалов;

имеет менее трети радиолокационного сечения, но при этом несет больше топлива для увеличения дальности полета;

в сочетании с двигателем АЛ-41 развивает большую тягу, чем любой другой истребитель четвертого поколения;

электронное сканирование с дальностью обнаружения цели 400 км (Су-27 оснащен механическим сканированием с дальностью обнаружения цели 80 км);

максимальный угол отклонения основного радара в 120 градусов в сочетании с двумя дополнительными радарами оптимизирует радиоэлектронную борьбу и обнаружение малозаметных целей;

инфракрасная система поиска и сопровождения имеет 180% дальность обнаружения Су-27 и составляет 90 км (Су-27 — 50 км).

Таким образом, не будет преувеличением сказать, что Су-35 обладает превосходной ситуационной осведомленностью по сравнению с полной половиной эскадрильи оригинальных Фланкеров.

Другая важная область улучшений Су-35 связана с вооружением, в первую очередь для задач воздух-земля и противокорабельных целей, где он объединяет ряд вооружений с точным наведением. В то время как Су-27 имеет незначительные возможности воздух-земля.

Эксперты издания отмечают, что техническое превосходство Су-35 серьезно ограничивает эффективность даже самых боеспособных подразделений ВВС Украины, которые в свое время они были ведущими в мире, но все больше устаревают.

Учитывая, что западные партнеры Украины вряд ли смогут предложить модернизацию, совместимую с планером Су-27, это фактически уменьшает шансы того, что он будет представлять серьезную угрозу для ВВС России и приведет к большей зависимости от наземной ПВО, считают эксперты.

Источник: Military Watch