Про те, що українськими воїнами в Харківській області був збитий багатоцільовий винищувач Су-35 ВПС РФ, розповів у своєму в Telegram-каналі радник глави МВС Антон Геращенко. Він же опублікував відео з місця аварії. За словами Геращенко, це сталося ще 24 березня 2022 року.

Хоча, підкреслимо, що офіційного підтвердження цьому ще не було.

Що являє собою винищувач СУ-35 ВПС РФ. Які його технічні характеристики. Чим він відрізняється від винищувача СУ-27, який сьогодні перебуває на озброєнні у ЗСУ.

З цими та іншими питаннями спробували розібратися експерти авторитетного спеціалізованого видання Military Watch.

– Після різкого погіршення російсько-українських відносин в 2014 році в результаті Революції Гідності, в Києві все частіше піднімалися питання щодо здатності ВПС України до боротьби з сучасними російськими бойовими літаками в разі ескалації бойових дій, – відзначають експерти.

За їхніми словами, Україна з 2014 року прагнула збільшити кількість бойових літаків, що знаходяться на її озброєнні. І хоча Військово-повітряні сили країни вважалися одними з п’яти найбільших у світі після розпаду Радянського Союзу, через частку успадкованої кількості озброєнь їхній стан згодом різко погіршився.

Навіть після серйозних інвестицій в українські ВПС, на сьогодні налічується лише близько 84 винищувачів в порівнянні з більш ніж 1 000 на початку 1990-х років.

Чотирнадцять з них являють собою більш старі варіанти спеціалізованої ударної платформи Су-24М з дуже обмеженими можливостями ведення вогню. Решта – це два дивізіони приблизно по 17 винищувачів МіГ-29 і Су-27 в кожному.

Су-27 вважався найбоєздатнішим винищувачем, наявним на озброєнні ВПС будь-якої країни під час холодної війни і являв собою важкий літак для завоювання переваги в повітрі з дуже великою дальністю польоту, великим корисним навантаженням і потужним для свого часу набором датчиків, який призначався виключно для радянських ВПС.

Загальною проблемою ЗСУ є нестача озброєння, що особливо актуально для ВПС, де Су-27 радянських часів, озброєні боєприпасами радянських часів, залишаються їхніми найбільш боєздатними активами.

У той час як Росія спочатку планувала до середини 2020-х років виставити на озброєння абсолютно новий пострадянський літак в якості основного винищувача для завоювання переваги в повітрі. Йшлося про винищувач-невидимку Су-57.

Однак затримки з програмою, в основному через брак бюджетів, змусили РФ покладатися на сильно модернізовану похідну від Су-27 винищувач Су-35, який надійшов на озброєння в 2014 році.

Незважаючи на це, заснований на тій же конструкції Flanker, Су-35 залишається значно більш здатним винищувачем у всіх областях характеристик, завдяки майже 30-річним дослідженням і розробкам.

Технічні характеристики Су-35

більш легкий і міцний планер з використанням композитних матеріалів;

має менше третини радіолокаційного перерізу, але при цьому несе більше палива для збільшення дальності польоту;

у поєднанні з двигуном АЛ-41 розвиває більшу тягу, ніж будь-який інший винищувач четвертого покоління;

електронне сканування з дальністю виявлення цілі 400 км (Су-27 оснащений механічним скануванням з дальністю виявлення цілі 80 км);

максимальний кут відхилення основного радара в 120 градусів в поєднанні з двома додатковими радарами оптимізує радіоелектронну боротьбу і виявлення малопомітних цілей;

інфрачервона система пошуку і супроводу має 180% дальності виявлення Су- 27 і становить 90 км (Су-27 – 50 км).

Таким чином, не буде перебільшенням сказати, що Су-35 володіє чудовою ситуаційної обізнаністю в порівнянні з повною половиною ескадрильї оригінальних Фланкерів.

Інша важлива область поліпшень Су-35 пов’язана з озброєнням, в першу чергу для завдань повітря-земля і протикорабельних цілей, де він об’єднує низку озброєнь з точним наведенням. У той час як Су-27 має незначні можливості повітря-земля.

Експерти видання відзначають, що технічні переваги Су-35 серйозно обмежує ефективність навіть найбільш боєздатних підрозділів ВПС України, які свого часу вони були провідними в світі, але все більше застарівають.

Враховуючи, що західні партнери України навряд чи зможуть запропонувати модернізацію, сумісну з планером Су-27, це фактично зменшує шанси того, що він буде представляти серйозну загрозу для ВПС Росії і призведе до більшої залежності від наземної ППО, вважають експерти.

Джерело: Military Watch