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Факты / Украина

Противоминная защита и броня 4-го класса: характеристики и цена Камаза Тайфун

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
камаз Тайфун

КамАЗ-63968 или Тайфун-К – это универсальный бронеавтомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси. Камаз относится к классу MRAP – с противоминной защитой от подрыва 8 кг в тротиловом эквиваленте.

Экипаж из трех человек, а также 14 десантников, прикрывает броня 4-го класса защиты по STANAG 4569 – от бронебойных шаров калибра 14,5 мм, а также Б-32.

Противопульная защита соответствует четвертому уровню. Стоимость бронеавтомобиля, который считается гордостью российского оборонно-промышленного комплекса, составляет около $1 млн.

Тактико-технические характеристики:

  • Колесная формула: 6×6
  • Длина (мм): 8 990
  • Ширина (мм): 2 550
  • Высота (мм) по кабине: 3 120; из фюзеляжа: 3 300
  • Дорожный просвет (мм): регулируемый
  • Радиус поворота (м): менее 10,0
  • Угол подъема: 23-30°
  • Угол поворота колеса: 39°
  • Масса снаряженного автомобиля (т): 21,0
  • Полная масса автомобиля (т): 24,0
  • Масса буксируемого прицепа (т): н/д
  • Максимальная скорость, км/ч: 110 км/ч
  • Запас хода топливом (км): 700
  • Расход топлива на 100 км: 81 литр

В автомобиле установлена ​​Бортовая информационно-управляющая система (БИУС) ГАЛС-Д1М для наблюдения и регулировки работы двигателя, вычисления крена машины, наклона дороги, скорости движения, расположения и т.д.

Тайфун К-63968 оборудован пятью видеокамерами для кругового обзора в десантном модуле и кабине. Кабина оснащена мониторами, показывающими как состояние автомобиля, так и внешний обзор.

История автомобилей Тайфун начинается с 2010 года, когда министром обороны РФ была утверждена Концепция развития военной автомобильной техники Вооруженных сил Российской Федерации на период до 2020 года. Первая же партия из 30 бронеавтомобилей в стране-агрессоре появилась в декабре 2014 года.

Напомним, что во вторник, 29 марта, ВСУ уничтожили гордость российского ОПК камаз Тайфун. Никакая защищенность от мин и засад не помогла технике российских оккупантов.

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Фото: Depositphotos

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