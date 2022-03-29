КамАЗ-63968 или Тайфун-К – это универсальный бронеавтомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси. Камаз относится к классу MRAP – с противоминной защитой от подрыва 8 кг в тротиловом эквиваленте.

Экипаж из трех человек, а также 14 десантников, прикрывает броня 4-го класса защиты по STANAG 4569 – от бронебойных шаров калибра 14,5 мм, а также Б-32.

Противопульная защита соответствует четвертому уровню. Стоимость бронеавтомобиля, который считается гордостью российского оборонно-промышленного комплекса, составляет около $1 млн.

Тактико-технические характеристики:

Колесная формула: 6×6

Длина (мм): 8 990

Ширина (мм): 2 550

Высота (мм) по кабине: 3 120; из фюзеляжа: 3 300

Дорожный просвет (мм): регулируемый

Радиус поворота (м): менее 10,0

Угол подъема: 23-30°

Угол поворота колеса: 39°

Масса снаряженного автомобиля (т): 21,0

Полная масса автомобиля (т): 24,0

Масса буксируемого прицепа (т): н/д

Максимальная скорость, км/ч: 110 км/ч

Запас хода топливом (км): 700

Расход топлива на 100 км: 81 литр

В автомобиле установлена ​​Бортовая информационно-управляющая система (БИУС) ГАЛС-Д1М для наблюдения и регулировки работы двигателя, вычисления крена машины, наклона дороги, скорости движения, расположения и т.д.

Тайфун К-63968 оборудован пятью видеокамерами для кругового обзора в десантном модуле и кабине. Кабина оснащена мониторами, показывающими как состояние автомобиля, так и внешний обзор.

История автомобилей Тайфун начинается с 2010 года, когда министром обороны РФ была утверждена Концепция развития военной автомобильной техники Вооруженных сил Российской Федерации на период до 2020 года. Первая же партия из 30 бронеавтомобилей в стране-агрессоре появилась в декабре 2014 года.

Напомним, что во вторник, 29 марта, ВСУ уничтожили гордость российского ОПК камаз Тайфун. Никакая защищенность от мин и засад не помогла технике российских оккупантов.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.