КамАЗ-63968 або Тайфун-К – це універсальний бронеавтомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі. Камаз належить до класу MRAP – із протимінним захистом від підриву 8 кг у тротиловому еквіваленті.
Екіпаж із трьох осіб, а також 14 десантників прикриває броня 4-го класу захисту за STANAG 4569 – від бронебійних куль калібру 14,5 мм, а також Б-32.
Протипульний захист відповідає четвертому рівню. Вартість бронеавтомобіля, який вважається гордістю російського оборонно-промислового комплексу, становить близько $1 млн.
Тактико-технічні характеристики:
- Колісна формула: 6×6
- Довжина (мм): 8 990
- Ширина (мм): 2 550
- Висота (мм) по кабіні: 3 120; з фюзеляжу: 3 300
- Дорожній просвіт (мм): регульований
- Радіус повороту (м): менше 10,0
- Кут підйому: 23-30 °
- Кут повороту колеса: 39 °
- Маса спорядженого автомобіля (т): 21,0
- Повна маса автомобіля (т): 24,0
- Маса причепа, що буксирується (т): н/д
- Максимальна швидкість, км/год: 110 км/год
- Запас ходу паливом (км): 700
- Витрата палива на 100 км: 81 літр
В автомобілі встановлена Бортова інформаційно-керуюча система (БІКС) ГАЛС-Д1М для спостереження та регулювання роботи двигуна, обчислення крену машини, нахилу дороги, швидкості руху, розташування тощо.
Тайфун К-63968 обладнаний п’ятьма відеокамерами для кругового огляду в десантному модулі та кабіні. Кабіна оснащена моніторами, які показують як стан автомобіля, так і зовнішній огляд.
Історія автомобілів Тайфун починається з 2010 року, коли міністром оборони РФ була затверджена Концепція розвитку військової автомобільної техніки Збройних сил Російської Федерації на період до 2020 року. А перша партія з 30 бронеавтомобілів у країні-агресорі з’явилася у грудні 2014 року.
Нагадаємо, що у вівторок, 29 березня, ЗСУ знищили гордість російського ОПК камаз Тайфун. Жодна захищеність від мін та засідок не допомогла техніці російських окупантів.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.