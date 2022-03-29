КамАЗ-63968 або Тайфун-К – це універсальний бронеавтомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі. Камаз належить до класу MRAP – із протимінним захистом від підриву 8 кг у тротиловому еквіваленті.

Екіпаж із трьох осіб, а також 14 десантників прикриває броня 4-го класу захисту за STANAG 4569 – від бронебійних куль калібру 14,5 мм, а також Б-32.

Протипульний захист відповідає четвертому рівню. Вартість бронеавтомобіля, який вважається гордістю російського оборонно-промислового комплексу, становить близько $1 млн.

Тактико-технічні характеристики:

Колісна формула: 6×6

Довжина (мм): 8 990

Ширина (мм): 2 550

Висота (мм) по кабіні: 3 120; з фюзеляжу: 3 300

Дорожній просвіт (мм): регульований

Радіус повороту (м): менше 10,0

Кут підйому: 23-30 °

Кут повороту колеса: 39 °

Маса спорядженого автомобіля (т): 21,0

Повна маса автомобіля (т): 24,0

Маса причепа, що буксирується (т): н/д

Максимальна швидкість, км/год: 110 км/год

Запас ходу паливом (км): 700

Витрата палива на 100 км: 81 літр

В автомобілі встановлена ​​Бортова інформаційно-керуюча система (БІКС) ГАЛС-Д1М для спостереження та регулювання роботи двигуна, обчислення крену машини, нахилу дороги, швидкості руху, розташування тощо.

Тайфун К-63968 обладнаний п’ятьма відеокамерами для кругового огляду в десантному модулі та кабіні. Кабіна оснащена моніторами, які показують як стан автомобіля, так і зовнішній огляд.

Історія автомобілів Тайфун починається з 2010 року, коли міністром оборони РФ була затверджена Концепція розвитку військової автомобільної техніки Збройних сил Російської Федерації на період до 2020 року. А перша партія з 30 бронеавтомобілів у країні-агресорі з’явилася у грудні 2014 року.

Нагадаємо, що у вівторок, 29 березня, ЗСУ знищили гордість російського ОПК камаз Тайфун. Жодна захищеність від мін та засідок не допомогла техніці російських окупантів.

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