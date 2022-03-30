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Факты / Украина

РФ перебросила в Украину около 2 тыс. военных из оккупированной Грузии

Татьяна Забожко редактор ленты
РФ перебросила в Украину около 2 тыс. военных из оккупированной Грузии

Вооруженные силы Российской Федерации перебросили в Украину с оккупированных территорий Грузии два подразделения военных баз, входящих в состав Южного военного округа.

По данным генерального штаба Вооруженных сил Украины, перебрасывание РФ осуществляет, чтобы комплектовать свои силы.

Из подразделения 4 военной базы из Цхинвальского района Южной Осетии в Украину отправили три батальонные тактические группы, в которую вошли до 1,2 тыс. российских и осетинских военнослужащих.

Из подразделений 7 абхазской военной базы сформировали две батальонные тактические группы, ряды которой пополнили 800 человек.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 35-е сутки.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

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