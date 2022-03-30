РФ перекинула до України близько 2 тис. військових з окупованої Грузії

Збройні сили Російської Федерації перекинули до України з окупованих територій Грузії два підрозділи військових баз, що входять до складу Південного військового округу.

За даними генерального штабу Збройних сил України, перекидання РФ здійснює, щоб комплектувати свої сили.

Із підрозділу 4 військової бази із Цхінвальського району Південної Осетії до України відрядили три батальйонні тактичні групи, до якої увійшло до 1,2 тис. російських та осетинських військовослужбовців.

Із підрозділів 7 абхазької військової бази сформували дві батальйонні тактичні групи, лави якої поповнили 800 осіб.

За даними генштабу ЗСУ, Росії не дається вирішити проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом.

Так, військовослужбовці строкової служби 26 танкового полку зі складу 47 танкової дивізії після участі у війні з Україною почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт та направити їх для подальшого проходження служби до пункту постійної дислокації.

Тим часом окупаційна влада на тимчасово окупованій території Луганської області планує провести чергову хвилю мобілізації з 1 квітня 2022 року.

У генштабі ЗСУ не виключають, що такі намагання будуть і на нещодавно захоплених територіях області.

Тривають протиправні дії ворога щодо місцевого населення і на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Так, у Великій Білозірці підрозділи російських окупантів зосередили свої сили уздовж всього населеного пункту та розташували техніку між житлових будинків.

На підступах до Мелітополя загарбники обладнали блокпости та посилили пропускний режим.

Росіяни продовжують грабувати оселі місцевих жителів, затримують проукраїнських активістів та працівників державних органів України.

Угруповання Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбили чотири атаки російських окупантів та знищили:

сім танків,

сім одиниць броньованої техніки,

дві одиниці автомобільної техніки,

протитанкову гармату.

Зазнав противник зазнав втрат і в живій силі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 35-ту добу.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ