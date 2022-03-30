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Факты / Украина / Общество

Экс-начальник внутренней безопасности СБУ выехал из Украины перед вторжением России — Схемы

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Экс-начальник внутренней безопасности СБУ выехал из Украины перед вторжением России — Схемы

Экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ, бригадный генерал Андрей Наумов выехал за границу за считанные часы до полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Сейчас его деятельность расследуют правоохранители по статье государственная измена. Об этом сообщают журналисты программы Схемы со ссылкой на показания независимых друг от друга источников среди правоохранителей.

Андрей Наумов — фигурант ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. Фигурировал в расследовании журналистов Схем о приобретении элитного имущества, не сопоставимого с официальными доходами госслужащего.

По словам журналистов, перед началом полномасштабного вторжения армии РФ Андрей Наумов в сопровождении нескольких человек покинул Украину 23 февраля. А его семья уехала раньше.

Во второй половине марта по ряду адресов Андрея Наумова прошли обыски. Во время них выяснилось, что недвижимость Андрея Наумова охраняют сотрудники СБУ.

Вероятно, охрану предоставили в рамках уголовного производства от 2021 года относительно возможной подготовки покушения на убийство Наумова. Это дело эксперты называли “внутренней борьбой” внутри службы.

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Источник: Радио Свобода

Фото: Depositphotos

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