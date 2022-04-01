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Факти / Україна

Зеленський позбавив вищих військових звань двох генералів СБУ

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Зеленський позбавив вищих військових звань двох генералів СБУ

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення позбавити вищих військових звань двох генералів СБУ.

Про це він повідомив під час нового звернення. Так, звання генерала позбавили ексначальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова та ексначальника Управління СБУ в Херсонській області Сергія Криворучка.

– Зараз немає часу займатися усіма зрадниками. Але поступово усі вони отримають покарання, – зазначив він.

За словами Зеленського, ті військовослужбовці вищого офіцерського складу, яким щось завадило визначитися, де їхня Батьківщина, неодмінно будуть позбавлені вищих військових звань. Президент послався на ст. 48 Дисциплінарного статуту ЗСУ.

– Випадковим генералам з нами далі не по дорозі, а справжнім героям зі Служби безпеки така ж абсолютна подяка, як і кожному, хто щиро захищає нашу державу, – наголосив Зеленський.

Крім того, президент підписав указ про створення двох військових адміністрацій у містах Кремінна та Рубіжне Сєвєродонецького району Луганської області.

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