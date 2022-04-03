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Факты / Украина

Командир Ан-225 увидел самолет после повреждения войсками РФ: что осталось от Мрії

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Мрія

Командир самого большого в мире самолета Ан-225 Дмитрий Антонов приехал в аэропорт Гостомеля для того, чтобы посмотреть на Мрію.

После повреждения российскими захватчиками часть самолета дотла выгорела, крылья опущены, носовой обтекатель лежит сбоку. Хоть и избитое осколками, но почти целое левое полукрыло Мрії.

Дмитрий Антонов летал на Мрії с 2002 года, вместе они провели около 1,5 тыс. часов. Облетели весь мир несколько раз, а в последние годы доставляли маски, халаты и тесты – спасали мир от Covid-19.

— Просто грусть, такая, что передать невозможно. Понимаю, что ровно два месяца назад я отправился в крайнюю командировку, даже не мог предположить, что такое вообще может произойти. Машина как всегда была замечательная, послушная. Лучшей машины просто не было, – сказал командир самолета.

По словам Антонова, легендарный самолет восстановить не удастся.

– От этого экземпляра можно будет взять отдельные части для создания второго самолета, – сказал он.

Напомним, 27 февраля, российские военные уничтожили флагман украинской авиации Ан-225 Мрія. В момент вторжения самолет находился на ремонте в аэропорту Гостомеля, поэтому не успел вылететь из Украины.

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