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Факти / Україна

Командир Ан-225 побачив літак після пошкодження військами РФ: що залишилося від Мрії

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Мрія

Командир найбільшого в світі літака Ан-225 Дмитро Антонов приїхав в аеропорт Гостомеля для того, щоб подивитися на Мрію.

Після пошкодження російськими загарбниками частина літака вщент вигоріла, крила опущені, носовий обтікач лежить збоку. Хоч і побите осколками, але майже ціле ліве напівкрило Мрії.

Дмитро Антонов літав на Мрії з 2002 року, разом вони провели близько 1,5 тис. годин. Облетіли весь світ кілька разів, а останніми роками доправляли маски, халати та тести – рятували світ від Covid-19.

– Просто сум, такий, що передати неможливо. Розумію, що рівно два місяці тому я вирушив у крайнє відрядження на Мрії. Злітав і навіть не міг припустити, що таке взагалі може статися. Машина як завжди була чудова, слухняна. Кращої машини просто не було, – сказав командир літака.

За словами Антонова, легендарний літак відновити не вдасться.

– Від цього екземпляра можна буде взяти окремі частини для створення другого літака, – сказав він.

Нагадаємо, 27 лютого, російські військові знищили флагман української авіації Ан-225 Мрія. На момент вторгнення літак перебував на ремонті у аеропорту Гостомеля, тому не встиг вилетіти з України.

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