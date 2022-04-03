Командир найбільшого в світі літака Ан-225 Дмитро Антонов приїхав в аеропорт Гостомеля для того, щоб подивитися на Мрію.

Після пошкодження російськими загарбниками частина літака вщент вигоріла, крила опущені, носовий обтікач лежить збоку. Хоч і побите осколками, але майже ціле ліве напівкрило Мрії.

Дмитро Антонов літав на Мрії з 2002 року, разом вони провели близько 1,5 тис. годин. Облетіли весь світ кілька разів, а останніми роками доправляли маски, халати та тести – рятували світ від Covid-19.

– Просто сум, такий, що передати неможливо. Розумію, що рівно два місяці тому я вирушив у крайнє відрядження на Мрії. Злітав і навіть не міг припустити, що таке взагалі може статися. Машина як завжди була чудова, слухняна. Кращої машини просто не було, – сказав командир літака.

За словами Антонова, легендарний літак відновити не вдасться.

– Від цього екземпляра можна буде взяти окремі частини для створення другого літака, – сказав він.

Нагадаємо, 27 лютого, російські військові знищили флагман української авіації Ан-225 Мрія. На момент вторгнення літак перебував на ремонті у аеропорту Гостомеля, тому не встиг вилетіти з України.