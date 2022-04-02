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Факты / Украина

Путин – ишак, миллионы погибают: среди российских оккупантов растет недовольство

Марта Бондаренко редактор ленты
Путин – ишак, миллионы погибают: среди российских оккупантов растет недовольство

Российские солдаты все чаще стали выражать недовольство высшим командованием Российской Федерации и уже назревают бунты.

Об этом сообщают в СБУ.

Так, на очередных перехватах один из российских оккупантов жалуется жене, что уже больше месяца “не могут взять Украину”.

— Мы уже месяц, больше месяца здесь. Е**мся здесь уже более месяца с этой Украиной. Путин – ишак… Здесь уже миллионы людей погибли. А он ничего не делает, он какие-то переговоры организовывает. А комбриг нам говорит, что мы домой вернемся или грузом 200, или грузом 300, или от семи до 12 лет, – говорит оккупант.

Этот захватчик, стоящий под Киевом, говорит, что нервы уже не выдерживают, потому что каждый день приходится видеть колонны УРАЛов с “грузом 200”, то есть мертвыми российскими военными.

— Жаль пацанов, их родителей, когда каждый день видишь УРАЛы с 200-ми. Каждый день по 30 УРАЛов отсюда уезжают, – рассказывает оккупант.

А еще он очень зол на Путина, который обещал им триумф, а втянул в затяжную войну, где им не победить.

А жена этого оккупанта, чтобы хоть как-то поддержать своего мужа, рассказывает, что по телевизору “показывали какую-то шаманку, которая еще в 2020 году предвидела войну с Украиной и пообещала ее завершение до 13 апреля”.

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Источник: СБУ

Фото: Depositphotos

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