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Факти / Україна

Путін – ішак, мільйони гинуть: серед російських окупантів зростає невдоволення

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Путін – ішак, мільйони гинуть: серед російських окупантів зростає невдоволення

Російські солдати все частіше почали висловлювати невдоволення вищим командуванням Російської Федерації й вже назрівають бунти.

Про це повідомляють у СБУ.

Так, на чергових перехопленнях один із російських окупантів жаліється, що вже понад місяць “не можуть взяти Україну”.

– Ми вже місяць, понад місяць тут. Ї**мося тут вже понад місяць з цією Україною. Путін – ішак… Тут уже мільйони людей загинуло. А він нічого не робить, він якісь переговори організовує. А комбриг нам каже, що ми додому повернемося або вантажем 200, або вантажем 300, або от семи до 12 років, – говорить окупант.

Цей загарбник, що стоїть під Києвом, говорить, що нерви вже не витримують, бо щодня доводиться бачити колони УРАЛів із “вантажем 200”, тобто мертвими російськими військовими.

– Шкода пацанів, їхніх батьків, коли щодня бачиш УРАЛи з 200-ми. Щодня по 30 УРАЛів звідси їдуть, – розповідає окупант.

А ще він дуже злий на Путіна, який обіцяв їм тріумф, а натомість втягнув у затяжну війну, де їм не перемогти.

А дружина цього окупанта, щоб хоч якось підтримати свого чоловіка розповідає, що по телевізору “показували якусь шаманку, яка ще у 2020 році передбачила війну з Україною і пообіцяла її завершення до 13 квітня”.

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Джерело: СБУ

Фото: Depositphotos

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