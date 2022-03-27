Российская армия готова бежать из Украины, а для их удержания Кремль начинает придумывать новые “обещания”. Об этом свидетельствуют очередные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить Службе безопасности Украины.

По данным СБУ, сначала российским военным обещали победу за три дня. Затем командиры удерживали своих воинов, обещая ротацию (замену или взаимозамену личного состава и подразделений). Одним военным говорили о поездке домой 19 марта, а другим – 25 марта.

Однако после этого реальную возможность осуществить ротацию наемники РФ так и не нашли. Для вражеских военнослужащих, которые под давлением Вооруженных сил Украины постепенно теряют надежду, придумали новую дату — конец месяца.

– Паника какая-то. Не могу больше. Я здесь никому не нужен, – рассказал один из захватчиков своей жене в России.

Российский военный пытается ей донести, что для него стало невыносимым дальнейшее пребывание на войне против Украины.

– Каждый раз я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии этого не было. Ты понимаешь? В Сирии таких моментов даже не было, – рассказал он.

В Службе безопасности Украины отметили, что чем дольше российские военные будут оставаться на нашей территории – тем труднее им будет проснуться живыми.