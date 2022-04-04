Культура и человеческий облик РФ погибли вместе с убитыми вами украинцами – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 3 апреля, обратился к матерям российских военных и к россиянам в целом. Он заявил, что культура и человеческий облик РФ погибли вместе с украинцами и украинками, к которым пришли российские захватчики.

– Я хочу, чтобы каждая мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал вашей России украинский город Буча? Как это все стало возможным? – поинтересовался президент.

Он подчеркнул, что даже если российские матери намеренно растили мародеров, те стали еще и палачами. Зеленский сказал, что они не могли не знать, что это есть внутри у их детей – они убивали сознательно и с удовольствием.