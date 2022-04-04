Культура та людський образ РФ загинули разом із вбитими вами українцями – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 3 квітня, звернувся до матерів російських військових та до росіян загалом. Він заявив, що культура та людський образ РФ загинули разом з українцями та українками, до яких прийшли російські загарбники.

– Я хочу, щоб кожна мати кожного російського солдата побачила тіла вбитих людей у ​​Бучі, в Ірпені, у Гостомелі. Що вони зробили? Навіщо їх убили? Що зробив чоловік, який їхав вулицею велосипедом? Навіщо катували до смерті звичайних мирних людей у ​​звичайному мирному місті? Навіщо душили жінок після того, як виривали у них із вух сережки? Як можна було ґвалтувати жінок та вбивати їх на очах у дітей? Знущатися з їхніх тіл навіть після смерті? Навіщо давили танками тіла людей? Що зробило вашій Росії українське місто Буча? Як це все стало можливим? – поцікавився президент.

Він підкреслив, що навіть якщо російські матері навмисно вирощували мародерів, ті стали ще й катами. Зеленський сказав, що вони не могли не знати, що це є всередині їхніх дітей – вони вбивали свідомо та із задоволенням.