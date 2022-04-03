Украинский телеведущий Дмитрий Комаров показал видео из освобожденного от российских захватчиков Гостомеля. Он снял его в жилом комплексе Покровский, где была база оккупантов.

На кадрах видно, как захватчики занимались мародерством. Ни в одной из квартир нет дверей, все ценные вещи, которые можно было взять, оккупанты вывезли.

После себя они оставили много пустых бутылок из-под алкоголя, кучу грязи и мусора. По словам Комарова, сейчас в ЖК Покровский нет ни одной квартиры, в которую не попали бы российские мародеры.

2 апреля Вооруженные силы Украины освободили территорию Киевской области от российских регулярных войск. В частности, были освобождены Ирпень, Буча и Гостомель.

Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, несмотря на то, что Киевскую область освободили от российских оккупантов, сейчас там еще очень много работы, чтобы люди смогли вернуться в свои дома. Ведь только разминирование некоторых направлений займет около десяти дней.