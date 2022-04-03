Український телеведучий Дмитро Комаров показав відео зі звільненого від російських загарбників Гостомеля. Він зняв його у житловому комплексі Покровський, де була база окупантів.

На кадрах видно, як загарбники займалися мародерством. У жодній з квартир немає дверей, всі цінні речі, які можна було взяти, окупанти вивезли.

Після себе вони залишили багато порожніх бутилок з-під алкоголю, купу бруду і сміття. За словами Комарова, зараз у ЖК Покровський немає жодної квартири, в яку б не потрапили російські мародери.

2 квітня Збройні сили України звільнили територію Київської області від російських регулярних військ. Зокрема, були звільнені Ірпінь, Буча і Гостомель.

Як повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, попри те, що Київську область звільнили від російських окупантів, нині там ще дуже багато робити, аби люди змогли повернутися у свої домівки. Адже лише розмінування деяких напрямків займе близько 10 днів.