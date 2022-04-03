Сегодня, 3 апреля, Украина продолжит эвакуировать людей гуманитарными коридорами из Мариуполя в Запорожье. Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, сейчас под Бердянском находятся 17 автобусов, 10 из них – для эвакуации мариупольцев и местных жителей из города Бердянск. Если автобусы не пропустят проехать, людей просят выйти к блокпосту на въезде в город.

Еще семь автобусов попытаются проехать поближе к Мариуполю в сопровождении Красного Креста. Ирина Верещук добавила, что по коридору из Мариуполя в Запорожье можно ехать на собственном транспорте.

Кроме того, по ее словам, на 3 апреля планируют эвакуацию людей из Северодонецка, Попасной, Лисичанска, Рубежного и поселка Нижнее Луганской области. Чтобы начать работу, ждут прекращения огня со стороны оккупационных войск.

Также Ирина Верещук добавила, что 2 апреля после освобождения территории Киевской области от захватчиков стало известно об убийстве старосты села Мотыжин Ольги Сухенко. Ее убили в плену российские военные.

— Это военное преступление. Виновные обязательно будут наказаны в соответствии с международным гуманитарным правом. По состоянию на сегодняшний день в плену оккупантов находятся 11 глав местных общин из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей. Мы информируем о них, как и о других пропавших гражданах, международный комитет Красного креста и через эту международную организацию требуем от РФ предоставить информацию о местонахождении пленных и состоянии их здоровья, — сообщила министр.

Ирина Верещук заверила, что Украина ведет переговоры по освобождению всех гражданских в рамках обмена военнопленными.