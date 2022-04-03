Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 39 день войны
Убили Убили
158 детей
Ранили Ранили
>258 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина

На 3 апреля запланирована эвакуация из Мариуполя и Луганщины — Верещук

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
На 3 апреля запланирована эвакуация из Мариуполя и Луганщины — Верещук

Сегодня, 3 апреля, Украина продолжит эвакуировать людей гуманитарными коридорами из Мариуполя в Запорожье. Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, сейчас под Бердянском находятся 17 автобусов, 10 из них – для эвакуации мариупольцев и местных жителей из города Бердянск. Если автобусы не пропустят проехать, людей просят выйти к блокпосту на въезде в город.

Еще семь автобусов попытаются проехать поближе к Мариуполю в сопровождении Красного Креста. Ирина Верещук добавила, что по коридору из Мариуполя в Запорожье можно ехать на собственном транспорте.

Кроме того, по ее словам, на 3 апреля планируют эвакуацию людей из Северодонецка, Попасной, Лисичанска, Рубежного и поселка Нижнее Луганской области. Чтобы начать работу, ждут прекращения огня со стороны оккупационных войск.

Также Ирина Верещук добавила, что 2 апреля после освобождения территории Киевской области от захватчиков стало известно об убийстве старосты села Мотыжин Ольги Сухенко. Ее убили в плену российские военные.

— Это военное преступление. Виновные обязательно будут наказаны в соответствии с международным гуманитарным правом. По состоянию на сегодняшний день в плену оккупантов находятся 11 глав местных общин из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей.

Мы информируем о них, как и о других пропавших гражданах, международный комитет Красного креста и через эту международную организацию требуем от РФ предоставить информацию о местонахождении пленных и состоянии их здоровья, — сообщила министр.

Ирина Верещук заверила, что Украина ведет переговоры по освобождению всех гражданских в рамках обмена военнопленными.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка