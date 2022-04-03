Сьогодні, 3 квітня, Україна продовжить евакуйовувати людей гуманітарними коридорами з Маріуполя до Запоріжжя. Про це під час брифінгу повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, наразі під Бердянськом знаходяться 17 автобусів, 10 з них – для евакуації маріупольців і місцевих мешканців з міста Бердянськ. Якщо автобуси не пропустять проїхати, то людей просять вийти до блокпосту на в’їзді до міста.

Ще сім автобусів спробують проїхати ближче до Маріуполя у супроводі Червоного Хреста. Ірина Верещук додала, що коридором з Маріуполя до Запоріжжя можна їхати на власному транспорті.

Крім того, за її словами, на 3 квітня планують евакуацію людей з Сєвєродонецька, Попасної, Лисичанська, Рубіжного та селища Нижнє Луганської області. Щоб розпочати роботу, чекають на припинення вогню з боку окупаційних військ.

Також Ірина Верещук додала, що 2 квітня після звільнення території Київської області від загарбників стало відомо про вбивство старости села Мотижин Ольги Сухенко. Її вбили в полоні російські військові.

– Це є військовим злочином. Винні обов’язково будуть покарані відповідно до міжнародного гуманітарного права. Станом на сьогодні в полоні окупантів перебувають 11 голів місцевих громад з Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей. Ми інформуємо про них, як і про інших зниклих цивільних громадян, міжнародний комітет Червоного хреста і через цю міжнародну організацію вимагаємо від РФ надати інформацію про місцеперебування полонених цивільних громадян і стан їхнього здоров’я, – повідомила міністр.

Ірина Верещук запевнила, що Україна веде переговори для звільнення усіх цивільних в межах обміну військовополоненими.