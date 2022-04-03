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Факты / Украина

В Николаевской области 78-летний пенсионер самостоятельно уничтожил российский Град

Наташа Тарчевська редактор ленты
В Николаевской области 78-летний пенсионер самостоятельно уничтожил российский Град

В Николаевской области была уничтожена вражеская установка Град. К этому свои усилия приложил 78-летний пенсионер из Баштанки.

Как сообщает Тероборона, накануне местный житель пришел к ним и попросил записаться в ряды защитников Украины.

— Дедушка хотел записаться в ряды территориальной обороны, но его не взяли из-за преклонного возраста, — говорится в сообщении.

Получив отказ, дедушка ушел домой. Уже впоследствии Баштанку охватили бои, и тогда он во второй раз пришел на украинский блокпост, откуда забрал приготовленный коктейль Молотова.

Именно его дедушка и швырнул в российский Град, после чего установка успешно загорелась и была выведена из строя.

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