В Николаевской области 78-летний пенсионер самостоятельно уничтожил российский Град

В Николаевской области была уничтожена вражеская установка Град. К этому свои усилия приложил 78-летний пенсионер из Баштанки.

Как сообщает Тероборона, накануне местный житель пришел к ним и попросил записаться в ряды защитников Украины.

— Дедушка хотел записаться в ряды территориальной обороны, но его не взяли из-за преклонного возраста, — говорится в сообщении.

Получив отказ, дедушка ушел домой. Уже впоследствии Баштанку охватили бои, и тогда он во второй раз пришел на украинский блокпост, откуда забрал приготовленный коктейль Молотова.

Именно его дедушка и швырнул в российский Град, после чего установка успешно загорелась и была выведена из строя.