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Факти / Україна

На Миколаївщині 78-річний пенсіонер самотужки знищив російський Град

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
На Миколаївщині 78-річний пенсіонер самотужки знищив російський Град

У Миколаївській області було знищено ворожу установку Град. До цього своїх зусиль доклав 78-річний пенсіонер з Баштанки.

Як повідомляє Тероборона, напередодні місцевий мешканець прийшов до них і попросив записатися до лав захисників України.

– Дідусь хотів записатися до лав територіальної оборони, але його не взяли через похилий вік, – йдеться у повідомленні.

Отримавши відмову, дідусь пішов додому. Вже згодом Баштанку охопили бої, і тоді він вдруге прийшов на український блокпост, звідки забрав наготовлений коктейль Молотова.

Саме його дідусь і жбурнув у російський Град, після чого установка успішно загорілася і була виведена з ладу.

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