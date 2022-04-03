Политический психолог Олег Хомяк, анализируя причину зверств, которые совершают солдаты РФ в Украине, заявил, что это может быть проявлением российского имперского духа.

Он вспомнил о фотографии российского десантника, на котором выложили деньги и драгоценности, которые он украл – потом были фото из его инстаграма, на которых он выглядит, как “совершенно приятный, милый и добрый человек”.

По словам Хомяка, нужно честно признать, что зверь живет в каждом человеке, но культура – это когда он понимает что это и может это контролировать.

Он также отметил, что есть тонкая грань: как только исчезает угроза наказания – вылезает зверь.

– Вот мы видим, что в принципе в своей массе это звери. Но это не просто говорит о людях, что всякий конкретный солдат может это сделать. Это говорит и о том, что командование, иерархия это позволяет. Это нормально. То есть это, по сути, вся культура России. Эта жестокость – это часть российского имперского духа. Я бы даже сказал не просто жестокость, а некая ненависть с желанием разодрать, уничтожить и тем самым получить ощущение собственной силы, могущества и вседозволенности, – сказал психолог.

В связи с этим Олег Хомяк вспомнил книгу российского писателя Михаила Булгакова под названием Собачье сердце, где один из центральных персонажей, Шариков, проявил ту самую ненависть и наслаждение жестокостью.