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Факты / Мир

Шариковы из России: психолог проанализировал причину зверств оккупантов в Украине

Анастасия Гевко редактор ленты
Шариковы из России: психолог проанализировал причину зверств оккупантов в Украине

Политический психолог Олег Хомяк, анализируя причину зверств, которые совершают солдаты РФ в Украине, заявил, что это может быть проявлением российского имперского духа.

Он вспомнил о фотографии российского десантника, на котором выложили деньги и драгоценности, которые он украл – потом были фото из его инстаграма, на которых он выглядит, как “совершенно приятный, милый и добрый человек”. 

По словам Хомяка, нужно честно признать, что зверь живет в каждом человеке, но культура – это когда он понимает что это и может это контролировать.

Он также отметил, что есть тонкая грань: как только исчезает угроза наказания – вылезает зверь.

– Вот мы видим, что в принципе в своей массе это звери. Но это не просто говорит о людях, что всякий конкретный солдат может это сделать. Это говорит и о том, что командование, иерархия это позволяет. Это нормально. То есть это, по сути, вся культура России. Эта жестокость – это часть российского имперского духа. Я бы даже сказал не просто жестокость, а некая ненависть с желанием разодрать, уничтожить и тем самым получить ощущение собственной силы, могущества и вседозволенности, – сказал психолог.

В связи с этим Олег Хомяк вспомнил книгу российского писателя Михаила Булгакова под названием Собачье сердце, где один из центральных персонажей, Шариков, проявил ту самую ненависть и наслаждение жестокостью.

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