Політичний психолог Олег Хом’як, аналізуючи причину звірств, які чинять солдати РФ в Україні, заявив, що це може бути проявом російського імперського духу.

Він згадав про фотографію російського десантника, на якому виклали гроші та коштовності, які він вкрав – потім були фото з його інстаграми, на яких він виглядає, як “абсолютно приємна, мила і добра людина”.

За словами Хом’яка, потрібно чесно визнати, що звір живе у кожній людині, але культура – ​​це коли він розуміє, що це і може це контролювати.

Він також зазначив, що є тонка грань: щойно зникає загроза покарання – вилазить звір.

– Ось ми бачимо, що у принципі у своїй масі це звірі. Але це не просто говорить про людей, що будь-який конкретний солдат може це зробити. Це говорить про те, що командування, ієрархія це дозволяє. Це нормально. Тобто це, насправді, вся культура Росії. Ця жорстокість є частиною російського імперського духу. Я навіть сказав би не просто жорстокість, а якась ненависть з бажанням роздерти, знищити і тим самим отримати відчуття власної сили, могутності та вседозволеності, – сказав психолог.

У зв’язку з цим Олег Хом’як згадав книгу російського письменника Михайла Булгакова під назвою Собаче серце, де один із центральних персонажів, Шариков, виявив ту саму ненависть і насолоду жорстокістю.