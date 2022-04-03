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Факты / Украина

Зеленский наградил орденом погибшего фотокорреспондента Левина

Юлия Соколова редактор ленты
Зеленский наградил орденом погибшего фотокорреспондента Левина

Убитый российскими захватчиками фотокорреспондент Максим Левин посмертно награжден орденом За мужество.

Соответствующий указ № 208 от 3 апреля подписал президент Украины Владимир Зеленский.

– За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при освещении российской агрессии, постановляю: наградить орденом За мужество III степени Левина Максима Евгеньевича – фотокорреспондента (посмертно), — говорится в тексте указа.

Как известно, Максим Левин 13 марта в сопровождении военнослужащего и в прошлом фотографа Алексея Чернышева отправился в Гуту Межигорскую, чтобы задокументировать последствия вооруженной агрессии РФ. Они оставили автомобиль и отправились в сторону села Мощун. С тех пор связь с мужчинами исчезла.

Впоследствии стало известно, что в этом районе начались интенсивные боевые действия.

Накануне была обнародована информация, что тело Макса Левина обнаружили в селе Гута Межигорская Вышгородского района Киевской области. По данным прокуратуры, безоружного фотожурналиста Левина российские захватчики убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.

По факту убийства открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Максим Левин работал в качестве фотокорреспондента, документального фотографа, оператора украинских и международных изданий и агентств: Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Его работы публиковали зарубежные СМИ. Большинство документальных проектов Левина были связаны с войной в Украине.

У Максима Левина остались четверо детей, жена и родители.

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Источник: Офис президента

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