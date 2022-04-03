Вбитий російськими загарбниками фотокореспондент Максим Левін посмертно нагороджений орденом За мужність.

Відповідний указ № 208 від 3 квітня підписав президент України Володимир Зеленський.

– За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час висвітлення російської агресії, постановляю: нагородити орденом За мужність ІІІ ступеня Левіна Максима Євгеновича – фотокореспондента (посмертно), – йдеться в тексті указу.

Як відомо, Максим Левін 13 березня в супроводі військовослужбовця та в минулому фотографа Олексія Чернишова вирушили в Гуту Межигірську, щоб задокументувати наслідки збройної агресії РФ. Вони залишили автомобіль та вирушили в бік села Мощун. Відтоді зв’язок із чоловіками зник.

Згодом стало відомо, що в тому районі розпочалися інтенсивні бойові дії.

Напередодні була оприлюднена інформація, що тіло Макса Левіна виявили в селі Гута Межигірська Вишгородського району, що на Київщині. За даними прокуратури, беззбройного фотожурналіста Левіна російські загарбники вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.

За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

Максим Левін працював як фотокореспондент, документальний фотограф, оператор українських і міжнародних видань та агентств: Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Його роботи публікували закордонні ЗМІ. Більшість документальних проєктів Левіна були пов’язані з війною в Україні.

У Максима Левіна залишилися четверо дітей, дружина та батьки.