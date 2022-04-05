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Факти / Україна

До зґвалтування в умовах війни не ставитимуться як до звичайних злочинів – МВС

Анастасія Гевко редакторка стрічки
До зґвалтування в умовах війни не ставитимуться як до звичайних злочинів – МВС

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський у понеділок, 4 квітня, заявив, що такі злочини, як зґвалтування, в умовах воєнних дій належать не до звичайних злочинів.

Він зазначив, що у мирних умовах зґвалтування розслідує Нацполіція, яка передає їх через прокуратуру до суду.

– Проте зґвалтування, скоєні під час війни, стосуються військових злочинів. Що це означає? Вони не мають терміну давності. Коли б не знайшли винного, він буде оголошений у міжнародний розшук та притягнутий до відповідальності. Після того, як звільнять регіони, проводиться ексгумація тіл, якщо це стосується загиблих осіб, а також проводяться всі необхідні експертизи, – розповів Монастирський.

Він уточнив, що зараз експерти працюють понаднормово, приїжджають з інших регіонів та проводять необхідні дослідження, щоб зібрати докази та з’ясувати, які особи вчинили такі правопорушення.

– Через ДНК встановлюватиметься причетність тієї чи іншої особи, оскільки багато окупантів, які це зробили, вже знищені українськими військовими, тож можна буде встановити, що ця особа знищена. Відповідальність нестиме не тільки той, хто безпосередньо вчиняв правопорушення, а й командир цих орків, який не відреагував або навіть стимулював такі порушення і потурально до них ставився, – підкреслив міністр.

За його словами, завдання полегшило те, що українські військові, звільняючи Київську область, знайшли список імен, у якому зазначено, де хто перебуває та де хто прописаний.

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