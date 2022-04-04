Державні російські ЗМІ публікують статті із закликами етноциду українського народу, в той час, коли українці та весь світ оплакують жертв масових розстрілів у Київській області.

Про це написала омбудсмен України Людмила Денісова, яка навела посиланням на російське пропагандистське видання РІА, де вийшла стаття “Що Росія має зробити з Україною”.

– У публікації відкрито доводиться та виправдовується необхідність етноциду українського народу, розкриваються справжні прагнення РФ у війні проти України і, навіть, післявоєнний план із насадження в нашій країні своєї ідеології, – написала Людмила Денісова.

В статті наводиться наратив про “денацифікацію”, який тепер відверто змінився на “деукраїнізацією”.

Автор статті відкрито оголошує весь український народ неправильним, пропагуючи необхідність знищення українців, української мови та культури за допомогою масових репресій.

– Оприлюднюючи на російських державних сайтах відкриті заклики до здійснення відкритого геноциду українців, Російська Федерація відкрито перейшла до риторики нацистських злочинців, а ненависть до кожного українця стала національною ідеєю – знищення України та її населення, – написала Людмила Денісова.

Закликаючи до етноциду українського народу, Росія легалізує в очах росіян воєнні дії на території України та створює основу для злочинів на ґрунті ненависті, написала омбудсмен.

– А через жорсткі обмеження свободи слова на території РФ, ефект від поширення публікацій, які розпалюють ненависть до українців, багаторазово посилюється, – зазначила вона.

Вона нагадала, що світове співтовариство, міжнародне право й гуманістична мораль рішуче засуджують будь-які прояви етноциду й розглядають його як злочин проти людства.

– Це чергове після вторгнення Росії в Україну порушення Статуту ООН, – зазначила вона.

Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму із закликом врахувати ці факти масових та цілеспрямованих порушень прав людини РФ в Україні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що військові злочини російської армії в Бучі будуть визнані світом, як геноцид.

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Джерело: Людмила Денісова